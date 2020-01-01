Une junte dépassée, des Russes inefficaces, des jihadistes et des rebelles surpuissants… Comment le Mali se retrouve au bord du gouffre
Les attaques survenues samedi contre le régime illustrent les grandes difficultés de la junte à garder la main sur un pays à feu et à sang depuis les coups d'Etat de 2020 et 2021. Le flou demeure sur la situation, alors que l'Africa Corps, groupe paramilitaire téléguidé par Moscou, s'est retiré de certains territoires.
Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/mali/guerr...
Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/mali/guerr...