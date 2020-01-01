Une junte dépassée, des Russes inefficaces, des jihadistes et des rebelles surpuissants… Comment le Mali se retrouve au bord du gouffre





Source : Les attaques survenues samedi contre le régime illustrent les grandes difficultés de la junte à garder la main sur un pays à feu et à sang depuis les coups d'Etat de 2020 et 2021. Le flou demeure sur la situation, alors que l'Africa Corps, groupe paramilitaire téléguidé par Moscou, s'est retiré de certains territoires.Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/mali/guerr...