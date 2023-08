Une partie de la gauche appelle à manifester contre "le racisme systémique et les violences policières"

LFI, EELV, la CGT et plusieurs autres organisations et associations appellent à manifester le 23 septembre "pour la fin du racisme systémique, des violences policières, pour la justice sociale et les libertés publiques".Source : https://www.bfmtv.com/politique/la-france-insoumis...