"Une question de dignité": après les moqueries de Donald Trump, des députés LFI volent au secours d'Emmanuel Macron et veulent convoquer l'ambassadeur des États-Unis









Source : Des députés de La France insoumise et de la Gauche Démocrate et Républicaine ont écrit à Jean-Noël Barrot ce mardi pour lui demander de convoquer l'ambassadeur des États-Unis en France. Ils demandent "des actes" pour condamner les propos insultants tenus par Donald Trump à l'égard d'Emmanuel Macron le 1er avril.Source : https://www.bfmtv.com/politique/une-question-de-di...