"Une question urgente": Jean-Luc Mélenchon fait de la lutte contre la concentration des médias une "priorité" s'il est élu à la présidentielle 2027









Source : Souvent critique des médias traditionnels, le leader insoumis souhaite s'attaquer à leur concentration. S'il promettait déjà des mesures en ce sens dans ses programmes pour les précédentes élections présidentielles, il entend en faire une "priorité" pour 2027, indique son entourage.Source : https://www.bfmtv.com/politique/la-france-insoumis...