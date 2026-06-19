Usaid : « L’épidémie d’Ebola n’est pas une fatalité, mais la première facture d’un vide délibérément creusé »





Source : En 2024, l’Agence américaine pour le développement international avait consacré 1,2 milliard de dollars à la République démocratique du Congo. Cette aide est tombée à 67 millions à la fin de 2025. Le retrait des Etats-Unis profite à la Chine, constate l’historien Mauro Campus, dans une tribune au « Monde »Source : https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/06/19/us...