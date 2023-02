Utiliser son gloss en guise de blush : l’astuce qui cartonne sur les réseaux

On ne cesse de le répéter : les réseaux sociaux, et plus particulièrement TikTok, regorgent d'astuces beauté en tout genre. Nos préférées ? Celles qui consistent à détourner le maquillage. S'il est possible d'utiliser un fard à paupières en guise d'h...