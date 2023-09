VIDEO. Andalousie, les fruits de la sécheresse

En Andalousie, l'immense zone humide du parc national de la Doñana se meurt, faisant disparaître faune et flore. En cause principalement, la captation de l'eau du fleuve par des canaux d'irrigation à 80% utilisés pour l'agriculture. Entre exploitants agricoles et écologistes, la guerre de l'eau a commencé.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france...