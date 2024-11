VIDEO. Au bord du lac Titicaca victime d'une sécheresse historique, une cérémonie chamanique pour implorer la "pluie glorieuse"

A cheval entre Pérou et Bolivie, le lac Titicaca, berceau de la culture inca, est en train de mourir de soif. Malgré les incantations des chamans, la plus haute réserve d’eau douce du monde s'assèche inexorablement en raison du réchauffement climatique et de la déforestation de l'Amazonie.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france...