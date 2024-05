VIDEO. En Slovénie, la ville de Ljubljana est devenue le modèle vert des capitales européennes

En quinze ans, la capitale de la Slovénie a pris un virage écologique et subi une transformation radicale. Aujourd'hui, Ljubljana est interdite aux voitures et se parcourt désormais à pied, en vélo et en mini-bus électrique.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france...