VIDEO. La Réserve des arts récupère et revalorise les matériaux de la Fashion Week

À l’occasion des défilés de haute couture et durant la Fashion Week, de nombreux matériaux sont utilisés pour habiller les podiums et créer des décors. Destinées aux ordures après leur exploitation, ces matières sont récupérées par la Réserve des arts pour les revaloriser et les mettre à disposition des jeunes créateurs.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/vi...