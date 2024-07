VIDEO. "Un geste pour la Terre" : ce charpentier travaille avec du bois recyclé

Depuis 2019, Jesse, un charpentier de 48 ans, travaille principalement avec du bois récupéré sur des chantiers de démolition. Un matériau plus écologique et souvent plus économique.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/13-...