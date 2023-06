VIDEO. Zanzibar : la face cachée du paradis, des décharges à ciel ouvert

Au large de la côte orientale de la Tanzanie, Zanzibar et ses plages paradisiaques attirent de plus en plus de touristes, notamment français. Dans l'intérieur des terres, "Envoyé spécial" a pu découvrir l'envers de la carte postale : une gigantesque décharge sauvage où s'entassent leurs kilos de déchets.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france...