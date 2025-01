VIDEOS. Ruines, vent et fausses vidéos : on vous raconte l'incendie à Los Angeles

Depuis mardi, d’importants incendies touchent plusieurs villes et quartiers du nord de l'agglomération de Los Angeles. Près de 12 000 hectares ont été ravagés, au moins 5 personnes sont mortes et plus de 100 000 personnes ont été évacuées.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/incendies-en...