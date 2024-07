Vacances : la mode de la "coolcation" ou quand les touristes choisissent les pays nordiques pour éviter la chaleur estivale

Adieu la chaleur et bonjour les "vacances à la fraîche" : les touristes choisissent de plus en plus une destination de l'Europe du nord pour éviter la chaleur des pays méditerranéens.Source : https://www.francetvinfo.fr/economie/tourisme/vaca...