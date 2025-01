Var : la récolte festive des mimosas en demi-teinte à Tanneron

Cette année, la célébration du mimosa, fleur jaune emblématique cultivée en Côte d'Azur, et en particulier à Tanneron (Var), se fait en demi-teinte. La récolte est plus que moyenne et certains producteurs déplorent un climat pluvieux et trop chaud.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/va...