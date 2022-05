Variole du Singe : quel est ce nouveau virus ?

Après avoir vu plusieurs cas détectés et le premier en France jeudi 19 mai, on entend parler d’un nouveau virus : la variole du singe. Damien Mascret, médecin et journaliste, fait le point sur ce que l'on sait de cette nouvelle maladie.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-...