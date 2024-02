Véronique, 64 ans : fiting en « deep plane », blépharoplastie des paupières et lipostructure

CE QUI ME GÊNAIT" J'avais un relâchement de l'ensemble de mon visage. Plus le temps passait, moins je souriais. Quand je me regardais dans un miroir, je m'amusais à remonter la peau avec mes mains. J'ai tenté à un moment les injections, mais sur une ...