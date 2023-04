Vers un nouveau tarif de consultation chez le médecin généraliste à 26,50 euros

Présenté lundi 24 avril, le règlement arbitral, convention réduite au minimum entre l’Assurance-maladie et les médecins, dont « Le Monde » a pu prendre connaissance dans les grandes lignes, devrait faciliter l’embauche d’assistants médicaux et s’appliquer dans les six mois.



Par Mattea Battaglia et Camille Stromboni