"Victimes de traite d'êtres humains" : une opération d'Interpol de lutte contre la cybercriminalité identifie 4 000 victimes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord





Source : Au total, quelque 3 867 victimes ont été identifiées par les forces de police, qui ont procédé à l'arrestation de 201 suspects et à l'identification de 382 autres ainsi qu'à la saisie d'une cinquantaine de serveurs, a ajouté l'organisation, coordinatrice de l'opération, a expliqué l'organisation internationale de police criminelle.Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/victimes-d...