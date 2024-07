Victoria Beckham : on connaît son secret pour afficher une peau hâlée sans soleil

Les moindres faits et gestes de Victoria Beckham sont scrutés à la loupe par les modeuses et les beaustistas du monde entier. Et on comprend pourquoi. En effet, l'ex-Spice Girl est à la tête de sa propre marque de prêt-à-porter et d'une ligne de cosm...