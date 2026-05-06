Vincent Duclert, historien spécialiste du génocide des Tutsi au Rwanda : « Dans l’affaire Agathe Habyarimana, la justice doit consulter toute la documentation disponible »





Source : L’historien estime, dans un entretien au « Monde », qu’il existe un « faisceau d’indices montrant le rôle d’Agathe Habyarimana dans la préparation du génocide » des Tutsi. L’instruction visant la veuve de l’ancien président rwandais va être relancée, après l’infirmation, mercredi 6 mai, du non-lieu prononcé en août 2025.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/06/...