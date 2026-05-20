Vingt-cinq ans de la loi Taubira : « Le passé esclavagiste reste insuffisamment intégré dans les récits nationaux », estime Ibrahima Thioub, historien sénégalais





Source : Le spécialiste des systèmes de domination internes à l’Afrique explique, dans un entretien au « Monde », que la question des réparations liées à l’esclavage ne peut se réduire à une simple indemnisation financière.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/20/...