Visite en Algérie : La libération de Christophe Gleizes est "au cœur de l'agenda" de Gérald Darmanin, déclare le député Ensemble Pierre Cazeneuve
Pierre Cazeneuve, député Ensemble pour la république des Hauts-de-Seine, était l'invité de "La politique s'éclaire" sur Franceinfo dimanche 17 mai. Il est notamment revenu sur la visite de Gérald Darmanin en Algérie qui aura lieu ce lundi 18 mai.
Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/algerie/vi...
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