Visite en Algérie : La libération de Christophe Gleizes est "au cœur de l'agenda" de Gérald Darmanin, déclare le député Ensemble Pierre Cazeneuve





Source : Pierre Cazeneuve, député Ensemble pour la république des Hauts-de-Seine, était l'invité de "La politique s'éclaire" sur Franceinfo dimanche 17 mai. Il est notamment revenu sur la visite de Gérald Darmanin en Algérie qui aura lieu ce lundi 18 mai.Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/algerie/vi...