Vitamine E : quels bienfaits ? Quels aliments choisir ?

La vitamine E est un nutriment essentiel que nous retrouvons principalement dans les aliments gras comme les huiles et les oléagineux. Son principal atout ? combattre le stress oxydatif et retarder le vieillissement. On fait le point avec une diététicienne.

Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/nutrimen...