Voici comment il faudrait appliquer son blush après 45 ans

On le sait bien : avec l'âge, la peau perd en hydratation et en élasticité. Si l'utilisation de soins ciblés est nécessaire pour préserver la jeunesse de sa peau et atténuer les effets du temps qui passe, le maquillage est également un allié beauté d...