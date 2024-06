Voici l'être vivant doté du plus gros génome jamais découvert

C’est un record sans doute absolu : on n’en découvrira probablement pas de plus grand. C’est pourtant une petite fougère de rien du tout, toute simple, mais oui, son génome est cinq fois plus grand que le nôtre !Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet...