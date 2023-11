Voici le chignon idéal après 50 ans selon les coiffeurs

On ne le répétera jamais assez, une coupe de cheveux et une coloration bien choisies peuvent devenir de véritables alliées anti-âge. Couplées à la coiffure qui va bien, elles le seront encore plus. Et si l'on connaît déjà le brushing idéal pour subli...