Voici le produit fétiche de Keira Knightley pour redessiner ses sourcils

On ne présente plus Keira Knightley. À 38 ans, l'actrice britannique a déjà un CV bien rempli. Films à succès, campagnes publicitaires prestigieuses et plusieurs récompenses cinématographiques à son actif, la star continue d'enchaîner les succès. Côt...