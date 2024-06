Voici le sac le plus vendu sur Vinted

Lors de son rapport, Vinted a dévoilé le top 10 des marques de luxe les plus vendues sur sa plateforme. En haut de la liste, on retrouve les grands noms de la mode française et italienne, à savoir Louis Vuitton, Chanel et Gucci. Et qui dit maisons de...Source : https://www.elle.fr/Mode/Les-news-mode/Voici-le-sa...