Voici les crèmes anti-âge préférées des stars de 50 ans et plus

Il paraît qu'à cinquante ans, on se trouve une nouvelle jeunesse... Ce ne sont certainement pas les stars quinquagénaires et plus qui diront le contraire. Rayonnantes de beauté et de fraîcheur, de JLo à Monica Bellucci en passant par Juliette Binoche...