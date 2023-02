Voici les sérums préférés des stars de 40 ans et plus

On le sait, la peau change avec le temps. Mais pour adapter au mieux sa routine skincare, il faut savoir quel soin anti-âge appliquer à quel âge. A 20 ans, on préserve sa peau des agressions extérieures. A 30 ans, on commence à jouer sur l'éclat et l...