Voici mes 15 pièces colorées préférées pour faire ressortir les yeux bleus

La colorimétrie. En voilà un terme qui intrigue. Cette science, qui consiste à trouver les couleurs qui nous flattent le plus en mode et en beauté, fait l'objet d'un véritable phénomène sur les réseaux sociaux. Et elle se base sur plusieurs critères,...