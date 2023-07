Voici pourquoi nos cheveux graissent plus vite en avion

Qu'il s'agisse d'un moyen-courrier ou d'un long courrier, le résultat est le même. À la sortie de l'avion : nos cheveux sont gras. Et ce, même s'ils ont soigneusement été lavés avant le départ. En cause ? La dépressurisation qui joue sur notre cuir c...