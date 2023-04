Voici tout ce qu’il faut savoir sur la Journée de la Terre qui a lieu ce samedi

Ce samedi 22 avril est considéré comme la Journée de la Terre. Une journée d’action et de sensibilisation a donc lieu à travers la planète, pour la 53e édition de cette opération lancée par l’Onu, alors que l’urgence climatique se fait de plus en plus criante.Comme chaque 22 avril, cette date est marquée par la « Journée internationale de la Terre nourricière ». Une journée mise en place par l’Onu pour rappeler l’urgence à agir alors que le dérèglement climatique s’accélère« Elle illustre l’interdépendance qui existe entre l’être humain, les autres espèces vivantes et la planète sur laquelle nous vivons tous », indique ainsi l’Onu sur son site internet. « Il est important qu’en cette Journée internationale de la Terre nourricière nous insistions sur le passage à une économie plus durable, qui bénéficie à la fois à l’humanité et à la planète. Assurer une harmonie avec la nature et la Terre n’est plus uniquement souhaitable, mais nécessaire », poursuit l’organisation internationale.