Vosges : à la découverte du jardin de Berchigranges

C'est un petit coin de paradis niché sur les hauteurs des Vosges. Le jardin de Berchigranges attire de plus en plus de touristes, avec ses plus de 4 000 espèces de fleurs. Le site spectaculaire a été façonné par un couple d’amoureux de la nature.Source : https://www.francetvinfo.fr/france/grand-est/vosge...