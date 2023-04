Vosges. Fillette retrouvée morte dans un sac-poubelle : on en sait plus sur le profil du suspect

Le corps dénudé d'une petite fille de cinq ans a été découvert dans un sac-poubelle à Rambervillers dans les Vosges. Un suspect, un adolescent, a été placé en garde à vue.

Par Johann Foucault

Une fillette de cinq ans a été retrouvée morte dans un sac-poubelle, mardi 25 avril 2023, dans un appartement de Rambervillers (Vosges) et un adolescent connu des services de police a été placé en garde à vue. Un fait divers qui a semé la consternation dans la petite ville de 5 000 habitants.Les parents, une famille roumaine résidant sur place, avaient signalé en début d’après-midi la disparition de leur fille, a déclaré à l’AFP le maire de la commune, Jean-Pierre Michel.Selon lui, « la fillette a été retrouvée dans un appartement, sans vie ». « Les agents de la police municipale sont intervenus dans un premier temps, ce sont eux qui ont découvert le corps, et puis les secours sont venus, ils ont essayé de faire des massages cardiaques, mais il n’y avait rien à faire, il était trop tard malheureusement », a-t-il raconté.Un adolescent en garde à vueLe corps dénudé de la victime a été retrouvé, selon le quotidien local Le Républicain Lorrain, dans un sac-poubelle, dans un appartement situé rue du Parmoulin, à une centaine de mètres de son domicile, rue du Cheval Blanc.Mardi soir, un photographe de l’AFP a vu des gendarmes en uniforme et deux enquêteurs en combinaison blanche au pied de l’immeuble où le corps sans vie a été découvert. Les forces de l’ordre bloquaient l’accès de la rue dans ce quartier ancien de la ville, déserte et plongée dans l’obscurité totale après 22h.