"Vous crachez au visage des militaires français": Jean-Noël Barrot s'en prend à un député LFI, l'élu et son groupe quittent l'hémicycle

Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, ce mardi, l'intervention d'un député LFI sur l'offensive israélienne au Liban a provoqué la colère de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. En réaction, les membres de La France insoumise ont quitté l'hémicycle.https://www.bfmtv.com/politique/la-france-insoumis...