"Vous n'êtes pas seuls" : le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé apporte son soutien à la population congolaise affectée par le virus Ebola





Source : Tedros Adhanom Ghebreyesu s'est rendu samedi à Bunia en République démocratique du Congo, pour manifester son soutien aux habitants de la capitale de la province de l'Ituri, épicentre de la grave épidémie d'Ebola qui y progresse. "Nous sommes là, à vos côtés, et nous surmonterons cette situation ensemble", a-t-il encore déclaré.Source : https://www.franceinfo.fr/sante/maladie/ebola/vous...