Voyage dans un pays qui n’existe pas : le Somaliland, un territoire stratégique qui attire les superpuissances





Source : Cette République autoproclamée en 1991, qui rêve d’accéder à la scène internationale, se retrouve au cœur d’un jeu de bases militaires et d’alliances rivales, prise entre les ambitions israéliennes, américaines et émiraties et les menaces venues du Yémen et de la Somalie voisine.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/visuel/2026/04/19/v...