Washington consacre 80 millions de dollars de plus à la lutte contre Ebola dans le but de "protéger la population américaine"





Source : Cette annonce survient alors que le gouvernement américain a été critiqué par l'opposition démocrate et des ONG sur sa réponse à la crise. L'administration Trump est en effet accusée de faire cavalier seul après le retrait des Etats-Unis de l'Organisation mondiale de la Santé et le démantèlement de l'agence américaine pour le développement.Source : https://www.franceinfo.fr/sante/maladie/ebola/wash...