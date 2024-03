"Who run the world ?", primaires américaines et nouvelles règles contre le plastique : ça dit quoi ce 5 mars ?





Source : Ce mardi 5 mars, l'interruption volontaire de grossesse est officiellement dans la Constitution. Aux États-Unis, c'est le "Super Tuesday" des primaires, huit mois avant l'élection présidentielle, et l'Union européenne veut prendre de nouvelles mesures contre les plastiques à usage unique.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/ca-dit-qu...