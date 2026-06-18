William Ruto, président du Kenya, au « Monde » après le sommet du G7 : « Avec les Etats-Unis, nous avons une excellente relation, cela ne signifie pas un alignement »





Source : Au terme du sommet du G7, qui s’est tenu à Evian-les-Bains de lundi 15 à mercredi 17 juin, le chef de l’Etat kényan s’est entretenu avec « Le Monde » sur les conséquences de la politique internationale de son homologue américain Donald Trump.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/18/...