Xavier Dupont de Ligonnès, Bétharram... Les prêtres et le secret de la confession au cœur d'une bataille politique

Après le scandale de l'affaire Bétharram, la proposition de loi "visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences scolaires" a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée lundi. Mais elle a été expurgée de l'obligation de lever le secret de la confession pour les prêtres qui auraient connaissance de faits à caractère sexuel sur des mineurs.https://www.bfmtv.com/politique/parlement/xavier-d...