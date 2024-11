Yoann Gillet (RN): le Rassemblement national "est confronté à un parquet politique qui veut tuer politiquement Marine Le Pen"

Marine Le Pen se prépare à une possible condamnation avec une stratégie juridique et politique. Elle conteste l'exécution provisoire de son inéligibilité et lance une pétition pour mobiliser ses partisans, tout en évoquant une motion de censure contre le gouvernement.