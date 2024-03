fibrillation auriculaire : quand le cœur s'emballe

Pour certains, le cœur est susceptible de s'emballer à chaque seconde. Serait-ce l'amour, me direz-vous ? Et non, c'est la fibrillation auriculaire. Ce trouble cardiaque est fréquent chez les personnes âgées. Les symptômes et les complications peuvent être impressionnants. On fait le point.

